Depuis plusieurs jours, l’hypothétique départ du Parc des Princes du PSG fait énormément parler. Face à ce tollé médiatique, le Collectif Ultras Paris a pris la parole.

C’est l’un des sujets qui revient avec grande insistance depuis un petit moment déjà : désireux de se doter d’une enceinte plus en adéquation avec le standing du club, le PSG songe à déménager, un rachat du Parc des Princes étant, pour l’heure, exclu par la mairie de Paris. La cause ? Une offre rouge et bleu jugée bien trop insuffisante. Ce qui a donné lieu à une véritable passe d’arme entre les deux entités.

Un départ hors de question

Et forcément, l’éventualité de voir le PSG changer de stade ne plaît pas forcément à tous les supporters parisiens, loin de là. Nouvel exemple de cet état de fait avec le Collectif Ultras Paris qui s’est, ce jour, fendu d’un communiqué assez cinglant via ses réseaux sociaux : « C’est au Parc que l’Histoire s’écrit ! Nous ne pensions pas devoir mener une nouvelle fois le combat pour que le PSG, notre club, demeure au Parc des Princes, sa maison… Cette possibilité de départ est d’autant plus incompréhensible que des projets d’agrandissement fidèles à l’œuvre de l’architecte Monsieur Taillibert sont dans les cartons. Est-il utile de convoquer le souvenir du président Borelli, de Safet Susic, de Raï, de Valdo, de Casque d’Or, des grands exploits comme des défaites cruelles pour se convaincre que notre PSG et son stade son viscéralement liés ? Nous n’avons pas vocation à nous immiscer dans les discussions, les négociations et les rapports de force entre le club et la mairie de Paris. Mais nous savons une chose : nous nous battrons de toutes nos forces pour que le PSG reste au Parc. Il ne nous appartient pas de décider si la ville doit céder ou non son patrimoine, mais nous savons que ce stade peut être agrandi pour correspondre à la dimension actuelle du club et ainsi mettre un frein à l’insupportable spéculation sur le prix des place via Ticket Place et rendre le Parc aux vrais passionnés. Nous n’avons, de notre côté, jamais considéré cette mairie comme un partenaire sincère du club, ni comme un soutien de ses amoureux. Toutefois, en cas de cession, il est impératif qu’elle prenne toutes les garanties pour qu’un éventuel nouveau propriétaire ne réalise pas, à cette occasion, une opération immobilière et que le « naming » ne soit jamais à l’ordre du jour. De notre côté, nous mettrons tout en œuvre pour défendre notre conviction : la place du PSG est au Parc. »