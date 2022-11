Le Parc des Princes est l’enceinte mythique du Paris Saint-Germain et ce depuis sa création en 1970. Depuis le rachat du club par les Qataris, le club de la capitale est devenu de plus en plus important aux yeux du monde. C’est pour cette raison que les 45 000 places du stade ne suffisent plus à Nasser Al-Khelaïfi qui ambitionne de rajouter 15 000 places supplémentaires. Alors que c’est la Ville de Paris qui est propriétaire du stade, le président du PSG veut l’acquérir et a mis la pression sur celle-ci dans différentes médias. Emmanuel Grégoire, premier adjoint d’Anne Hidalgo, lui a répondu dans Le Parisien.

« Vous pensez que le Parc vaut moins que Leandro Paredes acheté 50M€ ? »

« Nous ne sommes plus les bienvenus au Parc des Princes », avait déclaré Nasser Al-Khelaïfi. Ce dernier a déjà investi 80 millions d’euros et voudrait en rajouter 500 millions en travaux si le club en devient le propriétaire. Emanuel Grégoire a tenu à mettre les choses aux claires : « On avait posé deux options. Une privilégiée par le PSG, qui est celle d’acheter pour investir. Et l’autre, privilégiée par la Ville, de dire : comme vous allez investir, on est prêts à vous signer un bail sur une durée très longue qui permettra sans nul doute l’amortissement de l’investissement« .

Il a aussi expliqué que la Ville de Paris n’a pas l’intention de fermer les discussions malgré les déclarations du président parisien. « Comme nous n’interprétons pas ça comme de l’hostilité, nous allons attendre qu’il revienne du Qatar et nous reprendrons les discussions, s’il le souhaite », a-t-il déclaré. Il s’est également prononcé sur l’éventuelle vente du Parc des Princes au PSG, tout en montrant son agacement sur le prix proposé par le club de la capitale. « La vente, on ne l’a pas exclue catégoriquement. Mais c’est au juste prix oui. Le PSG en propose 40 millions d’euros. C’est moins cher que Paredes. Franchement ? ! Vous pensez vraiment que le Parc vaut moins que Leandro Paredes acheté 50 millions d’euros (le milieu argentin acheté 47 millions d’euros) ? Ce n’est pas sérieux », a-t-il conclu.