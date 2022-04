Le CUP offre 80 places aux supporters sang et or pour PSG / Lens

Comme trop souvent cette saison encore, de nombreux supporters se voient interdir de déplacement, les empêchant, de fait, de soutenir leur équipe en terre hostile. Ce samedi soir, ce sont les Lensois qui ne pourront pas se rendre au Parc des Princes en marge de la 34e journée de Ligue 1. Une décision du préfet de Paris qui avait été vivement critiquée par le Collectif Ultras Paris par le biais d’un cinglant communiqué.

Et face à l’inaction des autorités devant une situation jugée injuste par les supporters des deux équipes, le CUP a décidé d’agir de sa propre initiative. Ainsi, on apprend ce vendredi soir que 80 places ont été offertes aux Red Tigers au sein de la tribune Auteuil. Une démarche louable qui permettra donc à 80 supporters sang et or de se présenter au Parc des Princes pour cette rencontre. Via un communiqué, l’ANS (l’association nationale des supporters) a salué ce geste : « le Collectif Ultras Paris propose d’offrir 80 places aux Red Tigers. 80 supporters lensois seront donc au sein de la tribune Auteuil. De groupes censés s’affronter de manière violente se mettent donc d’accord et organisent eux-mêmes un déplacement. »