Ce samedi, coup d’envoi à partir de 21h (Canal+ Décalé), le PSG reçoit le RC Lens dans son enceinte du Parc des Princes. En cas de succès, Kylian Mbappé et ses coéquipiers pourraient glaner le dixième titre de champion de France de l’Histoire du club. Un évènement historique qui permettrait au club parisien de rejoindre l’ASSE tout en haut du panthéon hexagonal sur lequel est revenu El Chadaille Bitshiabuau micro de PSG TV.

« On aborde ce match d’une bonne manière, on sent qu’on peut atteindre ce titre de champion. C’est vraiment un truc inimaginable. Je n’aurais que 16 ans et demi et être déjà champion de France, c’est incroyable. Ce n’est que le début et cela signifie qu’il faut que je continue comme ça par la suite. Je me suis préparé pour, mais je ne m’attendais pas à ce que cela arrive aussi vite. Dans ma tête, je me dis qu’il faut que je sois prêt à tout moment. Demain, on verra si j’ai la chance de participer à cela. »

Le défenseur central de 16 ans, qui se place clairement comme l’un des plus gros espoirs du PSG, a eu le bonheur de disputer ses toutes premières minutes de jeu ce mercredi contre Angers(0-3, 33e journée de Ligue 1. Celui qui a été à cette occasion le troisième plus jeune joueur à porter la tunique du PSG est revenu plus à propos sur ses premières impressions au sein de l’élite hexagonale : « Je trouve que j’étais assez à l’aise. Je travaille tout ça à l’entraînement : être le plus serin possible. Du coup, quand je suis rentré, je me suis senti bien. Surtout que les coéquipiers m’ont très bien intégré dans le match. Dès que je suis rentré, tout le monde m’a mis à l’aise. Ils m’ont beaucoup parlé, ils m’ont encouragé. Cela m’a permis de prendre confiance. Je remercie le coach et le club pour cela, pour cette confiance. Ce n’est qu’une étape, ce n’est pas la fin. Il faut que je continue à grimper pour être au plus haut. »