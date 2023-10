Double buteur face au Stade Brestois, Kylian Mbappé frappe encore dans les statistiques de Ligue 1 et marque un début de saison remarquable à l’échelle européenne.

Dimanche, le Paris Saint-Germain avait rendez-vous au stade Francis Le-Blé du Stade Brestois 29 pour le compte de la 10e journée de Ligue 1 Uber Eats. Si les Parisiens ont du pousser jusqu’à la dernière minute pour arracher la victoire, il y a un nom qui se retrouve encore dans toutes les bouches. Auteur d’un doublé décisif pour la victoire, Kylian Mbappé se retrouve à la Une d’un match qui fait polémique. En effet, le numéro 7, auteur de deux buts lors de la rencontre, n’a pas accepté les chants des tribunes et s’est lancé dans une provocation envers les supporters en fin de match. Mais cette scène reste anecdotique face à l’importance statistique du doublé inscrit par le génie français.

Un début de saison notable en championnat

En Ligue 1, Kylian Mbappé devient le 1er joueur à inscrire 10 buts après 10 journées de championnat. Une régularité rare, puisque le dernier joueur qui avait fait mieux remonte aux 13 réalisations de Radamel Falcao lors de la saison 2017/18. Au PSG, le premier et dernier qui avait atteint ces statistiques est Zlatan Ibrahimovic en 2012/13. L’actuel parisien devient donc le deuxième joueur de l’histoire du club de la capitale à ce niveau. De plus, en inscrivant son 224e but, Mbappé est devenu deuxième meilleur buteur avec un même club français en compétition officielle. Rien que ça. Il est devancé par Roger Courtois et ses 281 réalisations avec le FC Sochaux-Montbéliard entre 1933 et 1940.

« Ici c’est Paris 🔴🔵… La rage de vaincre »



Kylian Mbappe sur Instagram 💪🇫🇷 pic.twitter.com/tCvWS4BZYA — Canal Supporters (@CanalSupporters) October 29, 2023

Mais ce n’est pas tout. Kylian Mbappé s’impose aussi dans les statistiques à l’échelle européenne. À 24 ans et 313 jours, il devient le 2e plus jeune joueur de l’histoire à inscrire 250 buts avec un club du Top 5 européen en compétition officielle. Il reste derrière les 24 ans 58 jours de Jimmy Greaves, inscrits entre 1961 et 1970 sous le maillot de Tottenham.