Alors que tout indiquait que Leandro Paredes partirait rapidement du côté de la Juventus, la posture du PSG dans le dossier serait en train de bloquer les choses.

Depuis maintenant plusieurs jours, Leandro Paredes est envoyé avec insistance du côté de la Juventus, et ce malgré l’échec du départ d’Adrien Rabiot à Manchester United. La presse italienne ainsi que la presse française indiquent que l’international argentin pourrait partir dans le cadre d’un prêt assorti d’une option d’achat qui pourrait être obligatoire et fixée à 15 M€. De son côté, le joueur voudrait rejoindre la Juventus après avoir changé son fusil d’épaule sur la question d’un départ du PSG et attendrait maintenant que tout soit réglé entre les deux clubs.

Seulement voilà, s’il était annoncé qu’un accord total était imminent entre la Juventus et le PSG, celui-ci semble finalement tarder à tomber. Il avait même été annoncé un temps que Leandro Paredes se rendrait en Italie ce lundi pour signer avec les Bianconeri, mais cela ne s’est pas fait. La raison est simple : le PSG et la Juventus ne sont toujours pas d’accord à 100% Mais plus problématique, les choses seraient en train de se bloquer.

Le PSG veut une obligation d’achat, pas la Juventus

Le journaliste Matteo Moretto indique effectivement que le PSG se montre rigide dans les négociations avec la Juventus en mettant des obstacles, sans que ceux-ci ne soient réellement précisés. Le joueur et son entourage espéraient que tout soit réglé ce lundi, mais des choses manqueraient entre les clubs, insiste le journaliste italien. Plus encore, celui-ci ajoute que la journée de ce mardi sera décisive dans ce dossier, sous-entendant donc qu’un énorme retournement de situation n’est pas à écarter dans ce dossier.

Gianluca Di Marzio aborde lui-aussi le dossier Leandro Paredes ce mardi en apportant plus de précisions sur le point de blocage dans les négociations. Selon lui, le PSG ne veut laisser partir Leandro Paredes seulement dans le cadre d’un prêt assorti d’une option d’achat qui deviendrait obligatoire si des conditions faciles à remplir sont atteintes. La Juventus, de son côté, voudrait enrôler le joueur en prêt avec option d’achat, et non avec une obligation. Plus encore, s’il faut vraiment en arriver à avoir une possibilité d’obligation d’achat, le club italien voudrait que celle-ci ne soit pas déclenchée avec des conditions faciles à atteindre. Reste maintenant à savoir qui sortira gagnant de ce bras de fer. En attendant, Gianluca Di Marzio précise que la Juventus a Douglas Luiz d’Aston Villa en guise de plan B si le dossier venait à capoter.