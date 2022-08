Vu et lu sur le PSG dans la presse hexagonale en ce mardi 30 août. L’arrivée imminente de Fabian Ruiz au PSG, le dossier Alex Disasi qui semble finalement de pas être aussi chaud qu’imaginé, Milan Skriniar toujours espéré et les nombreux départs espérés par le PSG.

L’EQUIPE s’attarde dans son édition du jour sur le potentiel départ d’Axel Disasi, qui pourrait ainsi devenir la troisième grosse vente de l’AS Monaco cet été après les départs d’Aurélien Tchouaméni au Real Madrid contre 100 M€ et de Sofiane Diop à l’OGC Nice pour 22 M€. Le quotidien sportif note que les rumeurs se sont intensifiées depuis dimanche mais qu’à date de lundi après-midi, le club de la Principauté n’a reçu aucune offre. Selon L’EQUIPE, la valorisation de l’ASM pour Axel Disasi se situe au-delà de 50 M€.

Qu’en dit-on du côté du PSG ? L’EQUIPE poursuit en indiquant que cet intérêt annoncé à l’égard d’Axel Disasi est repoussé au sein du club de la capitale, dont les dirigeants – et tout particulièrement Luis Campos – espèrent encore recruter Milan Skriniar. Même, en interne, certains pousseraient pour que ce soit le Milan Skriniar ou rien, alors que d’autres estiment que le recrutement d’un joueur en défense centrale est une nécessité. Ainsi, Axel Disasi ne serait pas une piste pour le PSG à la différence de Mohamed Simakan, et ce alors qu’il « peut apparaître comme un profil attrayant ces derniers jours » pour des clubs anglais. L’EQUIPE conclut en indiquant que le défenseur de l’AS Monaco ne ferme aucune porte pour son avenir, mais qu’il ne souhaite pas aller contre la décision finale que prendront ses dirigeants.

Autre dossier abordé par L’EQUIPE ce mardi : le cas de Fabian Ruiz. Le quotidien sportif français confirme simplement que le joueur de 26 ans doit passer sa visite médicale ce mardi avant de signer son contrat de cinq ans au PSG. Le média français cite l’information de La Gazzetta dello Sport au moment de parler de l’indemnité de transfert, estimée à 23 M€.

Dans son édition du jour, Le Parisien effectue un gros point sur la fin du mercato du PSG. En premier lieu, le quotidien régional confirme bien évidemment que Fabian Ruiz sera la cinquième recrue du club de la capitale, l’accord étant total entre le Napoli et Paris. « Christophe Galtier a été informé qu’il pouvait compter sur une nouvelle recrue au milieu dans les prochaines heures », écrit même le média. Ensuite, un autre dossier est abordé par Le Parisien : l’éternel cas Milan Skriniar. À l’instar de L’EQUIPE, le média indique que le PSG espère toujours convaincre l’Inter de laisser filer son joueur, bien qu’il ne comptait pas aller au delà de 55 M€ hors bonus il y a une semaine. À voir l’évolution dans les prochaines heures, tout comme la position de l’Inter qui a toujours fixé le prix de 70 M€. « Un joueur pourrait être inclus dans le deal », ajoute Le Parisien. Enfin, dernière arrivée possible, celle d’une troisième doublure en attaque en plus de Pablo Sarabia et Hugo Ekitike. Il y a donc trois possibles arrivées à attendre d’ici le 1er septembre à 23h59.

Le Parisien s’attarde également sur la question des départs – quatre au moins sont espérés. L’objectif des prochains jours sera ainsi « de vider le loft ou presque ». Un gros point est ainsi effectué sur chaque jour susceptible de quitter le club : Keylor Navas doit rejoindre le Napoli, Leandro Paredes espère rejoindre la Juventus, Abdou Diallo espère se relancer et est ciblé en Angleterre notamment par Aston Villa, Mauro Icardi a des touches en Turquie, Idrissa Gueye pourrait retourner à Everton et Layvin Kurzawa intéresse Fulham – sa seule porte de sortie. En revanche, deux mauvaises nouvelles : il n’y aurait en l’état aucune porte de sortie pour Julian Draxler et Rafinha. Les deux joueurs demanderaient à résilier leur contrat, mais cette solution ne serait pas dans l’air en l’état, conclut Le Parisien.