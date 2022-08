Le PSG et la Juve ont trouvé un accord pour Paredes

Depuis l’intronisation officielle de la nouvelle direction sportive au PSG, l’idée de dégraisser l’effectif est dans toutes les têtes. C’est en ce sens que Leandro Paredes pourrait plier bagage dans les prochaines heures. Envoyé à la Juventus Turin depuis plusieurs semaines, l’international argentin est aujourd’hui l’objet d’un accord entre le club pensionnaire de Serie A et le Paris Saint-Germain. Un feuilleton qui devrait donc prendre fin dans la foulée de ce week-end de championnat. En effet, selon les informations de Sky Sport en Italie, la volonté des deux clubs est de conclure le dossier dans les prochaines heures, une fois la journée de championnat terminée. En attendant, le média transalpin avance qu’un accord a été trouvé entre le Juve et le PSG pour le transfert de Paredes.

Paredes, The Last Dance ?

Maurizio Arrivabene, dirigeant turinois, s’est exprimé au micro de DAZN sur le dossier Paredes avant la rencontre Juve-Roma (1-1) de ce samedi : « Pour les arrivées, la porte est ouverte, j’espère que quelqu’un pourra arriver. Paredes ? On se parle, mais c’est très important de faire les départs« . De son côté, le PSG dispute son match de championnat en clôture ce dimanche (20h45 sur Prime Video) face à l’AS Monaco. Une rencontre pour laquelle Leandro Paredes a été convoqué, ce qui pourrait en faire sa dernière sortie avec la tunique Rouge & Bleu, qui plus est, au Parc des Princes.