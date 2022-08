Alors que le dossier Milan Skriniar est toujours bloqué, Nasser Al-Khelaïfi pourrait maintenant tenter de passer à l’action lui-même pour tenter de faire avancer les choses.

Le PSG travaille depuis maintenant plus de deux mois pour recruter Milan Skrinar à l’Inter. Un accord aurait été trouvé de longue date avec le joueur, mais les négociations entre le club parisien et l’écurie italienne sont toujours dans l’impasse. Rien n’a changé : les Nerazzurri demandent pas moins de 70 M€ pour se séparer de leur joueur quand Paris ne se montre pas disposé à offrir à offrir plus qu’aux alentours de 60 M€ pour racheter la dernière année du contrat du défenseur slovaque âgé de 27 ans.

Nasser Al-Khelaïfi va discuter avec le président de l’Inter

Face à un tel blocage, l’Inter a officiellement annoncé avoir retiré son joueur du marché par la voix de Giuseppe Marotta. Simone Inzaghi, l’entraineur du club italien, s’est de son côté réjoui de cette nouvelle. Ainsi, à la suite de telles annonces, tout le monde estimait que le dossier Milan Skriniar était désormais terminé pour Paris. Tout le monde… sauf le PSG en lui-même dans la mesure où L’EQUIPE et Le Parisien rappellent de nouveau ce mardi que le club de la capitale espère toujours enrôler Milan Skriniar d’ici la clôture du mercato le 1er septembre à 23h59.

Une chose est certaine : après s’être éternisé pendant plus de deux mois sur ce dossier et encore être en train d’insister, Milan Skriniar est une priorité absolue pour le club de la capitale. À tel point que Nasser Al-Khelaïfi serait maintenant prêt à sortir du bois pour débloquer les choses. C’est tout du moins ce qu’annonce FootMercato ce mardi. Le média français indique précisément que le président du PSG va discuter avec son homologue de l’Inter Steven Zhang pour tenter de réussir là où Antero Henrique a échoué jusque-là. De leur côté, Christophe Galtier et Luis Campos ont une position claire sur le sujet : le Slovaque doit être intégré à l’effectif. Reste maintenant à savoir si cette intervention du patron du PSG sera vaine ou si celle-ci permettra enfin de fructifier cet intérêt parisien à l’égard de Milan Skriniar. Réponse dans les prochaines. En attendant, Paris garde donc espoir dans cet interminable dossier.