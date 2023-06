Annoncé au Real Madrid depuis quelques année, Kylian Mbappé faire encore parler de lui cet été. Le feuilleton du mercato estival vient de débuter et ne semble pas se terminer. L’attaquant parisien a expliqué que son souhait serait de rester au PSG. Mais ce qui est sûr, c’est qu’il rejoindra le Real Madrid un jour. Pour Xavier Grimault, chroniqueur dans L’Équipe de Greg, ce départ serait logique pour la star française.

Mbappé a les cartes en mains

« Les 200M d’euros ils ne les mettront pas. Il y a eu une première proposition à 120M d’euros, il y en aura sûrement d’autres. Je ne dis pas que je souhaite le départ de Mbappé mais ça va dans le sens de l’histoire. L’Émir du Qatar a dit « soit il prolonge avant la reprise de l’entraînement, soit il sera vendu » et moi je crois qu’il sera vendu. Là le projet n’est plus le même du tour. Mbappé a les cartes en mains. Lionel Messi avant de partir a pressé Mbappé de partir. Il voulait qu’il rejoigne le FC Barcelone et sinon le Real Madrid. Mais tout ça, comme je l’ai dit, ça va dans le sens de l’histoire ».

À voir aussi : Marcus Thuram ne rejoindra pas le PSG