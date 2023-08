Dans un conflit ouvert avec sa direction, Kylian Mbappé est toujours écarté du groupe professionnel par le PSG. Une situation qui ne risque pas d’évoluer de sitôt à en croire RMC.

Un véritable sac de nœuds, d’un côté, comme de l’autre. Après avoir annoncé son désir de ne pas prolonger, et donc de partir libre à l’issue de son contrat en juin 2024, Kylian Mbappé a attisé la colère du board rouge et bleu. Le message de celui-ci, porté par le président Nasser Al-Khelaïfi, est assez simple : soit il décide d’apposer sa signature sur un nouveau bail, soit il doit partir cet été. Or, le capitaine tricolore ne l’entend pas vraiment de cette oreille, lui qui n’a jamais goûté se faire dicter ses propres choix de carrière.

Rien de nouveau sous le soleil entre le PSG et Mbappé…

Le PSG a donc tapé du poing sur la table en écartant, purement et simplement, sa superstar de la tournée de pré-saison au Japon, puis en Corée du Sud. Kylian Mbappé s’entraîne donc avec les autres indésirables du club du côté de Poissy. Un état de fait qui n’évoluera apparemment pas au retour des joueurs parisiens la semaine prochaine. C’est, du moins, ce que nous explique RMC ce jour. L’ancien monégasque devrait, en ce sens, subir l’intransigeance de Nasser Al-Khelaïfi dans ce dossier. Toujours selon cette source, ce dernier ne comprendrait pas l’attitude de Kylian Mbappé et pourquoi il s’entête dans cette voie alors qu’il estime lui avoir tout donné.

À voir aussi : Revue de Presse PSG : Kolo Muani, Gonçalo Ramos, tournée en Asie…

🚨 Luis Enrique ne se sent pas très à l’aise avec la situation autour de Kylian Mbappé et souhaite vraiment le faire jouer.



Nasser Al-Khelaifi est conscient de cette gêne, mais reste inflexible ⏳



[@ArthurPerrot | @FabriceHawkins] pic.twitter.com/cbPQMYQ9ZN — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 5, 2023

De ce fait, Kylian Mbappé ne prendra pas part aux séances collectives concoctées par Luis Enrique la semaine prochaine. Et en ce qui concerne le premier match de Ligue 1 du club face à Lorient prévu le 12 août prochain ? RMC précise que la décision n’est pas encore totalement entérinée. Mais il y a de fortes chances qu’il ne soit pas convoqué dans le groupe pour cette partie ou qu’il débute sur le banc des remplaçants. Luis Enrique serait mal à l’aise vis-à-vis de cette situation alors que le néo coach du PSG souhaite s’appuyer sur les services du Bondynois. Néanmoins, RMC rappelle que, lorsqu’il a signé en terre parisienne, l’ancien sélectionneur de la Roja avait connaissance de cet épineux dossier. Nasser Al-Khelaïfi reste, lui, inflexible. Rien de bien rassurant donc alors qu’une solution devra être trouvée dans les semaines à venir. Surtout que le dialogue entre le joueur et son club serait aujourd’hui totalement rompu, seul Luis Campos tentant apparemment d’apaiser les choses entre les différentes parties engagées dans ce conflit.