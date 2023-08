Alors que le mercato estival 2023 bat son plein, le PSG est sur le point de retrouver la compétition avec la reprise de la Ligue 1 Uber Eats. Après la tournée estival, les Parisiens sont actuellement en repos et la grande reprise avec tout le groupe au Campus PSG se fera ce lundi 7 août.

Le Paris Saint-Germain retrouvera la compétition le 12 août prochain (21h sur Canal +) avec le retour de la Ligue 1 Uber Eats. Pour la première journée de championnat, le hommes de Luis Enrique feront face au FC Lorient au Parc des Princes. Le championnat se poursuivra pour les Rouge & Bleu avec un déplacement sur la pelouse du Toulouse FC, la réception du RC Lens puis une rencontre sur le terrain de l’Olympique Lyonnais. Cette dernière sera le rendez-vous de la quatrième journée de Ligue 1 Uber Eats pour le PSG, et a été programmé. En effet, la Ligue a communiqué la programmation dans son entièreté et le choc entre Parisiens et Lyonnais se jouera le dimanche 3 septembre (20h45 sur Prime Video) au Groupama Stadium.

La saison dernière, le PSG était sorti vainqueur du match aller (0-1) au Groupama Stadium le 18 septembre 2022. En revanche, le score s’est inversé pour le match retour, qui a vu l’OL s’imposé sur le même score au Parc des Princes le 2 avril 2023. A un mois de la rencontre, des tractations entre le club du Rhône et celui de la capitale existent autour de Bradley Barcola. Selon les dernières informations de la presse, le jeune ailier de 20 ans serait intéressé à l’idée de rejoindre le PSG, mais sa direction attend une offre supérieure aux 30 millions d’euros qu’auraient offert les dirigeants parisiens jusque-là. Reste à savoir quel maillot Bradley Barcola enfilera pour la quatrième journée de Ligue 1 Uber Eats entre l’OL et le Paris Saint-Germain.