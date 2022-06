Le PSG sur les rangs pour Moussa Diaby ?

Le PSG, sous l’impulsion de son nouveau conseiller du football, Luis Campos, passe la seconde sur le mercato. En effet, Vitinha devrait être la première recrue rouge et bleu. Renato Sanches, avec qui les discussions se sont accélérées, pourrait également le suivre dans les jours à venir. Mais outre l’entrejeu, le club parisien aimerait également se renforcer en défense et en attaque. Et pour ce secteur-ci, un nom étonnant resurgit ce dimanche après-midi.

Le PSG lorgnerait Moussa Diaby

Ce jour, c’est Florian Plettenberg, journaliste pour Sky Sport, qui y va de ses informations. Selon cette source, le PSG s’intéresserait de près à Moussa Diaby durant cette fenêtre des transferts. Le titi, après trois saisons abouties sur les pelouses de Bundesliga, serait enclin à débuter une nouvelle idylle. Pour sa part, le Bayer Leverkusen ne l’entendrait pas vraiment de cette oreille et ne compterait pas céder son néo international tricolore à n’importe quel prix. Une somme d’environ 60 à 70 millions d’euros est ainsi évoquée. Newcastle est également sur le coup et ce, depuis un bon moment désormais.

À noter que si Moussa Diaby venait à quitter le Bayer cet été pour un tout autre club que le PSG, celui-ci percevrait une somme assez conséquente. En effet, lorsque le virevoltant ailier a été transféré à l’été 2019, les Rouge et Bleu avaient inclus une clause de 20% sur une éventuelle future plus-value en cas de vente.