Formé au PSG, Moussa Diaby avait décidé de quitter le club de la capitale en 2019 afin d’acquérir un temps de jeu plus conséquent. Un choix payant pour le joueur formé chez les Rouge & Bleu. Vendu pour une somme avoisinant les 15M€, l’international français (5 sélections) a réussi à s’imposer au Bayer Leverkusen (sous contrat jusqu’en juin 2025) cette saison avec 17 buts et 14 passes décisives en 42 matches toutes compétitions confondues. Ainsi, le joueur de 22 ans attise les convoitises des grands clubs européens. Présent en conférence de presse à Clairefontaine ce mercredi, Moussa Diaby a été questionné sur un possible retour au PSG. Il a également évoqué la prolongation de Kylian Mbappé chez les Rouge & Bleu. Extraits choisis.

Un retour au PSG, une possibilité ?

« Paris c’est mon club formateur, le club qui m’a tout appris. Je n’exclus pas un retour, on ne sait pas ce qui peut se passer dans le football. Si le PSG est amené à me contacter, j’y réfléchirais comme pour tout autre club (…) La Coupe du monde en fin 2022 peut-elle avoir une conséquence pour son avenir ? Oui forcément, la Coupe du monde va être un facteur à prendre en compte. Cela va être un choix difficile mais pour le moment je ne réfléchis pas trop. Je suis focalisé sur l’équipe de France. Après ce rassemblement, je me poserai avec ma famille et mes agents pour en discuter un peu plus. »

Son avenir

« Cela fait plaisir d’entendre son nom dans de grands clubs mais je suis concentré sur le rassemblement afin de faire de bonnes choses ici. Ensuite, on verra ce qui se passera, mais pour l’instant je n’y réfléchis pas trop. Je pense plutôt au match qui vont arriver avec l’équipe de France (…) Rester c’est possible aussi, je ne l’exclus pas. On verra après, je suis concentré sur le rassemblement. »

Sa relation avec Kylian Mbappé

« C’est vrai que j’ai une bonne relation avec Kylian depuis le PSG. C’est quelqu’un que j’apprécie beaucoup, il me donne beaucoup de conseils aussi. La relation est très bonne. C’est un grand joueur et j’essaye d’apprendre à ses côtés. »

La prolongation de Kylian Mbappé au PSG

« C’est un grand joueur, un homme qui a pris une décision. Nous, on la respecte. Cela a dû être un choix difficile. Je lui souhaite le meilleur au Paris Saint-Germain. Ça reste un Français et il est au PSG qui est un grand club. S’il a fait ce choix c’est qu’il a une bonne raison. »

Statistiques 2021-2022 de Moussa Diaby*

Bundesliga : 32 matches disputés (2.775 minutes) – 13 buts et 12 passes décisives

: 32 matches disputés (2.775 minutes) – 13 buts et 12 passes décisives Coupe d’Allemagne : 8 matches disputés (624 minutes) – 4 buts et 2 passes décisives

: 8 matches disputés (624 minutes) – 4 buts et 2 passes décisives Europa League : 2 matches disputés (180 minutes)

*Source : Transfermarkt