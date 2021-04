Le FC Barcelone négocie pour un retour de Ruiz-Atil (ESPN)

Après des apparitions avec le groupe professionnel et quelques minutes de jeu glanées (181 minutes) avec l’ancien entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, le milieu de terrain du PSG – Kays Ruiz-Atil – a été renvoyé à la section U19 depuis plusieurs mois. Il n’a plus disputé la moindre minute depuis une victoire à Montpellier (3-1) le 5 décembre dernier. En fin de contrat avec le club de la capitale, le joueur de 18 ans ne serait pas convaincu par le projet parisien pour son avenir, comme évoqué par certains médias. En février dernier, France Football avait notamment annoncé que le FC Barcelone était intéressé par un retour de Kays-Ruiz-Atil, club qu’il a côtoyé entre 2009 et 2015. Ce vendredi 23 avril, ESPN indique que le club catalan négocie pour rapatrier son ancien joueur. Le média américain précise tout de même que “d’autres grands clubs européens”, dont les noms n’ont pas filtré, seraient également intéressés par le Franco-Marocain.