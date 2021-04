Le Real Madrid veut toujours Mbappé cet été (LP)

Après le fiasco de la Super League européenne, Florentino Pérez, président du Real Madrid et principal acteur de ce nouveau projet fortement critiqué, avait expliqué que de grands transferts ne pourront pas avoir lieu lors du prochain mercato estival. Il avait notamment été questionné sur Kylian Mbappé, principale cible du club espagnol depuis de nombreuses années. “Si Mbappé ne vient pas cette année, personne ne se suicidera. Si les choses ne se font pas, c’est parce qu’elles ne peuvent pas être faites”, avait déclaré le président madrilène à l’émission El Larguero. Mais avec un contrat qui prend fin en juin 2022, l’international français devra prochainement faire un choix. Mais malgré ses déclarations, le président du Real Madrid n’a qu’une seule ambition selon Le Parisien, voir Kylian Mbappé sous le maillot du Real la saison prochaine. “Une obligation politique, sportive et économique”, indique le quotidien francilien. Pour cela, Perez et son directeur général – José Angel Sanchez – travailleraient sur plusieurs plans et montage financier pour réussir à faire venir Mbappé à Madrid. Ils disposeraient du soutien de plusieurs banques qui “sont prêtes à lui accorder un prêt pour finaliser l’arrivée de la star française.” Les Madrilènes seraient d’ailleurs confiants concernant une arrivée du numéro 7 parisien mais pour cela, il ne devrait pas prolonger son contrat à Paris. Le Parisien qui conclut en expliquant qu’une arrivée de Mbappé au Real pourrait convaincre Zinedine Zidane de rester sur le banc madrilène.