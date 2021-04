Rothen : “Mbappé va peut-être revoir ses plans et accepter la proposition du PSG”

Après le fiasco de la Super League européenne, Florentino Pérez, président du Real Madrid et principal acteur de ce nouveau projet fortement critiqué, avait expliqué que de grands transferts ne pourront pas avoir lieu lors du prochain mercato estival. Il avait notamment été questionné sur Kylian Mbappé, principale cible du club espagnol depuis de nombreuses années. “Si Mbappé ne vient pas cette année, personne ne se suicidera. Si les choses ne se font pas, c’est parce qu’elles ne peuvent pas être faites”, avait déclaré le président madrilène à l’émission El Larguero. Mais avec un contrat qui prend fin en juin 2022, l’international français devra prochainement faire un choix. Et pour l’ancien Parisien, Jérôme Rothen, les évènements des derniers jours pourraient pousser Kylian Mbappé à parapher un nouveau contrat avec les Rouge et Bleu.

“Après je ne sais pas si c’est le rêve de Kylian Mbappé (de jouer au Real Madrid), du moins il ne l’a pas exprimé. Il n’a pas donné son ressenti même s’il ne resigne pas pour l’instant alors que le PSG veut le faire signer depuis belle lurette. Bien sûr que dans un coin de sa tête il y avait la proposition du Real Madrid”, a exprimé Jérôme Rothen dans l’émission de RMC Sport, Top of The Foot. “Là, ça me parait clair de la part du président du Real Madrid, donc Kylian va peut-être revoir ses plans et accepter la proposition du PSG. Si c’était son rêve de signer au Real après quatre ans au PSG, son deuxième (rêve) c’était peut-être de jouer au PSG. Donc si le PSG lui donne l’opportunité de briller au plus haut niveau, et c’est le cas, autant qu’il reste là.”