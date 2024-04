Contrairement au PSG, le FC Barcelone jouait ce week-end. Avec une équipe bis, les Catalans se sont imposés contre Cadix en Liga trois jours avant de recevoir Paris.

Vainqueur du PSG lors du quart de finale aller de la Ligue des champions (2-3), le FC Barcelone jouait hier soir sur la pelouse de Cadix dans le cadre de la 31e journée de Liga. Pour cette rencontre, à trois jours de la réception du PSG dans le cadre du quart de finale retour, Xavi avait décidé de faire tourner son effectif, huit des onze titulaires du soir n’avaient pas débuté au Parc des Princes. Dans une rencontre où il n’a pas brillé, le FC Barcelone a réussi à s’imposer grâce à un bijou de Joao Felix. L’international portugais a en effet marqué d’un joli retourné acrobatique (0-1, 37e).

Une sixième victoire de suite

Face à une équipe de Cadix qui n’a pas vraiment réussi à mettre en danger le FC Barcelone, même si elle s’est procurée quelques occasions, voyant un but justement refusé pour un hors-jeu, aurait pu aggraver le score, mais a pêché dans le dernier geste. Fermin Lopez a vu sa frappe repoussée sur la ligne par Victor Chust (44e), Lamine Yamal, entré en jeu, a vu sa frappe en angle fermé, après une série dribbles, stoppé par Ledesma (70e). Trouvé par le jeune ailier de 16 ans, Fermin Lopez va placer une tête au-dessus du but de Cadix (75e). Mais l’essentiel est là pour le FC Barcelone, qui s’impose et s’offre une sixième victoire consécutive et un treizième match sans défaite, et qui prépare au mieux la réception du PSG mardi soir.