L’avenir de Lionel Messi est au centre des attentions. En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, La Pulga voit son ancien club du FC Barcelone mettre tous les moyens possibles pour un retour en Catalogne.

Où jouera Lionel Messi lors de la saison 2023-2024 ? Si une prolongation au PSG était pressentie l’hiver dernier, la donne a changé ces dernières semaines. En effet, l’Argentin de 35 ans se rapproche de plus en plus d’une fin d’aventure chez les Rouge & Bleu. Si les destinations en MLS et Arabie saoudite auraient pu être des points de chute parfaits pour un joueur en fin de carrière, La Pulga pourrait finalement opté pour un retour dans son club de coeur, le FC Barcelone. Après un départ amer à l’été 2021, l’actuel numéro 30 du PSG serait favorable à un retour chez les Azulgrana. Et les dirigeants catalans font tout leur possible pour trouver le meilleur moyen de rapatrier la star argentine.

Le FC Barcelone confiant

Selon les dernières informations du Mundo Deportivo, le FC Barcelone va présenter son plan à la Liga pour le retour de Lionel Messi dans le championnat. La Ligue espagnole devra ensuite valider ou non l’offre des Catalans. Une première étape importante avant de présenter la proposition au père et agent du joueur, Jorge Messi. Malgré des difficultés financières, l’actuel leader de Liga reste confiant dans ce dossier. L’intention des dirigeants barcelonais est d’offrir un contrat de deux saisons au récent vainqueur de la Coupe du monde, ce qui permettrait au natif de Rosario de jouer dans le stade du Camp Nou rénové et de célébrer par la même occasion les 125 ans du FC Barcelone. « Le Barça est convaincu du retour de Leo car il pense que son retour pourrait rapporter au moins 25 % des revenus du club chaque saison où il est au club », précise MD. Et suite au récent discours tenu par le président de la Liga, Javier Tebas, le club catalan affiche sa confiance. « Le chef de l’instance dirigeante du football espagnol, loin d’être insaisissable, évasif ou réticent quant aux intentions du club de faire revenir la star argentine, a montré son profil le plus collaboratif. Il a clairement indiqué qu’il ne toucherait pas aux règles du ‘fair-play’ pour favoriser le Barça, mais aussi qu’il considérait l’opération comme viable », conclut le quotidien espagnol.