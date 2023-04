Cet été, le PSG aura comme priorité de recruter un attaquant de pointe. Dans cette optique, les noms de Victor Osimhen ou Harry Kane. Pour le premier cité, Naples a fixé son prix.

Cette saison, le PSG n’a pas vraiment d’avant-centre dans son effectif. Même si Hugo Ekitike est là, il est encore jeune, ne joue pas assez et ne paraît pas être une solution lors des gros matches de Ligue 1 ou en Ligue des Champions. C’est pour cela que les dirigeants parisiens seraient à la recherche d’un numéro 9. Ces dernières semaines, le nom de Victor Osimhen a été associé au Rouge & Bleu. Il y a deux jours, c’est Harry Kane qui était avancé comme la priorité à ce poste au sein de la direction parisienne. Pour le premier cité, Naples serait prêt à le laisser filer mais pas à n’importe quel prix.

Aurelio de Laurentiis aimerait le prolonger

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, Naples aimerait récupérer 150 millions d’euros pour l’international nigérian. Le quotidien sportif italien indique que le PSG, Chelsea et Manchester United sont sur les rangs mais que le président Napolitain, Aurelio De Laurentiis, souhaiterait prolonger son attaquant, lui qui est encore sous contrat avec le leader de Serie A jusqu’en juin 2025. Du côté du joueur, il se sent bien à Naples et même s’il réalise certainement sa meilleure saison en carrière (31 matches, 26 buts, 5 passes décisives), compte encore s’améliorer.