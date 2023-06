Le futur transfert de Kang-In Lee au PSG fait des remous en Espagne

Le PSG s’est montré très actif en ce début de saison. Il aurait déjà assuré l’arrivée de cinq joueurs, dont Kang-In Lee. Mais ce futur transfert fait polémique en Espagne.

Son nom est sorti de nulle part. Le PSG serait proche de s’offrir le milieu offensif de Majorque, Kang-In Lee. Une transaction qui pourrait s’élever à un peu plus de 20 millions d’euros. Mais ce transfert, pas encore officiel, fait beaucoup parler. Miguel Zorio, ancien vice-président de Valence, club que l’international sud-coréen (22 ans) a rejoint à l’âge de 16 ans, a fait parvenir un communiqué à plusieurs médias espagnols dans lequel il dénonce les conditions de départ du milieu offensif du club pour Majorque en 2021, libre de tout contrat, en pointant du doigt Jorge Mendes.

Un communiqué incendiaire

« L’ancien vice-président du Valencia CF, Miguel Zorio, a une nouvelle fois montré son indignation face à l’image malheureuse que donne le club (Valence) avec Kang-In Lee, reconnu comme le meilleur joueur de la Coupe du monde des moins de 20 ans, et dont Bordalás (ancien entraîneur de Valence, ndlr) a toujours dit qu’il n’avait pas compris son départ libre. Le joueur a été cédé à Majorque en 2021. Ses droits ont été conservés par l’équipe des Baléares à 50% avec Jorge Mendes, le représentant du joueur, et le club a versé à l’agent portugais plus de 5 millions d’euros pour l’arrivée gratuite de la star coréenne, fustige Miguel Zorio, porte-parole de Marea Valencianista, groupe se présentant comme défendant les intérêts du club dans son communiqué retranscrit par RMC Sport. Majorque et Mendes avaient un accord selon lequel le joueur pouvait partir s’il avait une offre égale ou supérieure à 17 millions d’euros, ce qui assurait à l’équipe majorquine une plus-value minimale de 3,5 millions d’euros, et Mendes 8,5 millions, auxquels il faut ajouter les 5 reçus pour obtenir le départ totalement gratuit du joueur. Et avant le 30 juin, il semblerait que Kang-In Lee quittera les îles pour une équipe de Ligue des Champions pour des effectifs bien supérieurs.«

A voir aussi : Mais qui est Kang-In Lee, la potentielle recrue du PSG ?