PSG : Kang-in Lee sort du silence et évoque son avenir

Annoncé avec insistance du côté du PSG, Kang-in Lee a évoqué son avenir au micro de médias sud-Coréens. Dans la foulée de la rencontre amicale entre sa sélection et le Pérou (défaite 0-1), l’attaquant a été interrogé au sujet de la visite médicale d’ores et déjà effectuée avec le club de la capitale.

Selon les derniers échos de Fabrizio Romano, un accord verbal aurait été trouvé autour d’un contrat longue durée entre le PSG et Kang-in Lee. Si la durée de ce dernier n’a pas été divulguée, le principal intéressé tient à respecter son club, Majorque, avec qui les dirigeants parisiens doivent encore conclure l’opération. En effet, au micro de Naver News, Kang-in Lee a tenu à tempérer les dernières informations qui avancent un transfert quasiment fait : « Je ne sais pas. De quoi voulez-vous parler ici ? […] Cela se décidera dans le futur. Je me concentre sur l’équipe nationale. Je suis un joueur de Majorque. Je ne sais pas si je serai transféré ou si je resterai« . A 22 ans, l’offensif sud-Coréen est tout de même annoncé à 99,9% au Paris Saint-Germain par les dernières informations de notre confrères espagnol Matteo Moretto du média Relevo. Pour rappel, le club de la capitale devrait débourser près de 20 millions d’euros pour s’attacher les services de Kang-in Lee. Ce dernier parle d’une opération qui se décidera « plus tard », et plus précisément après la trêve internationale de ce mois de juin.

A noter que dans la foulée de cette rencontre amicale entre le Pérou et la Corée du Sud, perdue 0-1 par Kang-in Lee et ses coéquipiers, le potentiel joueur du PSG a été élu homme du match.