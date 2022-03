Ce vendredi, les hommes de Didier Deschamps ont affronté la Côte d’Ivoire au Stade Vélodrome en match amical et ont réussi à s’imposer dans les dernières minutes grâce à un but d’Aurélien Tchouameni (2-1). L’équipe de France ont gagné sans leurs joueurs parisiens, puisque Presnel Kimpembe a démarré sur le banc, Lucas Hernandez lui a été préféré dans le onze de départ. Kylian Mbappé lui souffrait d’une infection ORL et n’a pas pu jouer. Après la rencontre, le sélectionneur français était face à la presse et a expliqué pourquoi l’attaquant du PSG n’est pas entré en jeu face à la sélection ivoirienne mais devrait jouer face à l’Afrique du Sud.

« Mbappé ? Ça va mieux… mais pas suffisamment ! Il était un peu fatigué aussi par son traitement. Il n’y avait de risque à prendre. C’était aussi l’opportunité de voir d’autres joueurs. Kylian devrait être frais et disponible pour le match de mardi »