Le PSG possède presque dix milieux de terrain dans son effectif (Verratti, Paredes, Danilo, Wijnaldum, Herrera, Gueye, Dina-Ebimbe, Simons, Michut). À part Marco Verratti, qui est un titulaire indiscutable et les jeunes qui n’ont pas encore eu leur chance sur le long terme, personne n’arrive à s’imposer comme une valeur sûre au côté de l’Italien.

Le PSG aimerait se séparer de certains d’entre eux mais la plupart se sentent bien à Paris et ne veulent pas entendre parler d’un départ. Actuellement avec la sélection argentine, Leandro Paredes aurait des touches en Italie et dans un de ses anciens clubs. En effet, selon les informations du Corriere dello Sport, Paredes serait dans la short-list de l’AS Roma. Tiago Pinto, le directeur sportif du club romain, a comme piste prioritaire Granit Xhaka mais « un coup surprise n’est pas à exclure » assure le quotidien sportif. Et cette surprise pourrait se nommer Leandro Paredes. Déjà passé par le club (2014-2017), le milieu de terrain ne serait pas contre revenir à la Roma même s’il se sent bien au PSG. La présence de Tiago Pinto lundi a alimenté les rumeurs sur un intérêt de l’AS Roma sur l’ancien du Zénith.