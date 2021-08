Le groupe sans Messi ni les sud-américains (Le Parisien)

Le PSG retrouve le Parc des Princes ce samedi soir en Ligue 1 pour la première fois depuis plusieurs semaines… mais le véritable événement, c’est qu’il sera plein ! Une première depuis plus de 18 mois dans ces temps de crise sanitaire. Comme meilleur cadeau de retour, les supporters vont être gâtés puisqu’ils assisteront à la présentation de Lionel Messi en tant que nouveau joueur du Paris Saint-Germain, en plus de celle de Sergio Ramos, Georgino Wijnaldum, Achraf Hakimi et Gianluigi Donnarumma. Une fête en-dehors du terrain qui va falloir patienter pour la retrouver sur la pelouse.

En effet selon les informations du quotidien Le Parisien, Leo Messi ne fera pas ses grands débuts ce samedi en championnat de France. Sans surprise, le club de la capitale ne se précipitera pas avec son nouveau joyaux et devrait selon toute vraisemblance attendre le 29 août prochain pour débuter Ligue 1. Concernant les derniers internationaux qui sont revenus de vacances vendredi dernier, à savoir les finalistes de la Copa America et du Championnat d’Europe des Nations, ils devraient aussi ne pas jouer demain. Mauricio Pochettino pourrait donc se passer de nouveau de Neymar Jr, Leandro Paredes, Angel Di Maria, Marquinhos, Marco Verratti et Gianluigi Donnarumma. Le journal local rapporte que le groupe devrait être “le même qui a affronté Troyes” (2-1). Le coach argentin devrait aligner à nouveau un 4-4-2 avec Kylian Mbappé en pointe.