Quand Sampaoli retourne sa veste

Avec le recrutement de Lionel Messi, le PSG a frappé un des plus gros coups de l’histoire du mercato. Cette arrivée a suscité de la joie, de l’extase, de l’admiration mais aussi des jalousies. Chez certains cela a crée un autre phénomène, le retournement de veste. C’est le cas de Jorge Sampaoli, l’entraineur de l’Olympique de Marseille. Ce vendredi en conférence de presse, l’Argentin a tenu un discours rempli de “principes moraux” sur l’absence d’équité dans le sport avec la signature de la Pulga à Paris.

“Messi ? Cela rappelle que le pouvoir est plus fort que la justice. Recruter le meilleur joueur du monde augmente encore plus la différence avec les autres clubs. Grâce à Messi tout le monde va regarder la L1, mais ça veut dire aussi que la justice s’éloigne. J’espère que bientôt, des clubs historiques comme l’OM pourront avoir les mêmes possibilités que le PSG, qui domine le championnat français avec son pouvoir économique.“

Des propos tenus qui n’ont “bizarrement” absolument rien à voir avec ce qu’il disait dimanche dernier, toujours en conférence de presse.

“L’arrivée de Messi ? Même s’il s’apprête à aller dans un autre club que l’OM, ce serait super pour la L1, ce serait le meilleur joueur du monde dans notre Championnat, cela ferait beaucoup de bien à la L1, vraiment. Tous les regards du monde entier seraient rivés sur le Championnat. Si Leo vient, on lui souhaite d’être heureux, de profiter de ce Championnat différent. Pour nous, ce serait une motivation en plus !”

Comme quoi le Mistral souffle fort sur la Canebière…