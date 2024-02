Formée au PSG, Jade Le Guilly a prolongé son contrat jusqu’en 2027 avec les Rouge & Bleu. La titi n’a pas caché son bonheur de poursuivre l’aventure dans son club formateur.

Pour continuer à concurrencer l’Olympique Lyonnais dans toutes les compétitions, les Féminines du PSG comptent se renforcer mais également conserver leurs meilleurs éléments. Joueuse importante du club de la capitale et titulaire indiscutable de l’équipe de Jocelyn Prêcheur, Jade Le Guilly a prolongé son contrat jusqu’en juin 2027 avec son club formateur hier. Pour PSG TV, elle a évoqué son bonheur de pouvoir jouer au sein de son club formateur.

Sa prolongation

« C’est un grand bonheur. Au moment de signer, j’étais accompagné de mes parents et de mes proches, c’était un grand moment. Je suis vraiment très heureuse. J’ai le sang parisien, à chaque fois que je porte ce maillot, c’est une grande fierté. »

Le PSG

« Je suis au Paris Saint-Germain depuis que je suis U13. C’est quelque chose de fort, et d’avoir joué autant d’années pour ce même club, qui m’a formé, pendant près de dix ans, c’était un rêve. Je dispute le championnat de France, la Coupe de France et la Champions League, c’est quelque chose de grand. Je vais continuer à travailler pour que ça continue. »

Comment elle se sent au sein du PSG

« Je me sens très bien dans le groupe, par rapport à mes coéquipières et par rapport au coach. Je ressens beaucoup de fierté au quotidien, de jouer aux côtés de joueuses aussi talentueuses et de porter ces couleurs. J’espère être au niveau et répondre aux attentes sur le terrain. »