Le journal catalan Sport affirme que Mbappé “se queda” au PSG

A l’heure où tout Barcelone est irritable à l’évocation de la potentielle signature de Lionel Messi au PSG l’été prochain, le journal catalan Sport “répond” par soi-disant une information concernant Kylian Mbappé. Le champion du monde a décidé de rester une saison de plus au PSG, c’est à dire d’aller au bout de son contrat (qui court jusqu’en 2022), explique le journaliste Tomàs Andreu. Cela tout en assurant à ses dirigeants qu’il n’a pas d’accord avec un autre club… En gros, dans ce qui est expliqué Kylian Mbappé déciderait de la suite de sa carrière la saison prochaine. C’est ce que nous dit le quotidien catalan, comme si le PSG pouvait voir Kylian Mbappé partir tranquillement à la fin de son engagement sans sourciller… On émettra donc un doute sur la fiabilité de l’information de Sport qui semble avoir compris que pour éliminer la rumeur Messi il fallait fixer Mbappé à Paris, une manière en plus d’agacer à Madrid puisque le Real espère accueillir l’attaquant français de 22 ans.