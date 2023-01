Le mariage Skriniar/PSG, une question de temps

Le Paris Saint-Germain le veut depuis de nombreux mois. Milan Skriniar est une des priorités du board parisien. Et cette envie se justifie par les manques criants du club de la capitale dans le secteur défensif. Même son capitaine Marquinhos se retrouve en difficulté et ce depuis la déroute face au Real Madrid en Ligue des Champions la saison passée. Alors que les espoirs se sont éteints au fur et à mesure concernant une arrivée du joueur slovaque, la flamme se ravive depuis quelques jours.

Pas moins de 20 millions d’euros en janvier

Le joueur de 27 ans a refusé la proposition de prolongation de l’Inter Milan et semble donner sa préférence pour un arrivée dans la capitale française. En plus du projet sportif, le défenseur pourrait être séduit par le salaire que propose le PSG explique Le Parisien. En effet, il touche actuellement 6 millions d’euros avec le club italien et pourrait atteindre les 8 ou 9 millions d’euros avec les Rouge & Bleu. Le média français évoque aussi le « scepticisme » de l’Inter et de ses supporters concernant la conservation de son joueur en Italie. Pour le moment, les planètes ne sont pas encore alignées. Si l’on a évoqué tout récemment une arrivée de Skriniar cet été, Christophe Galtier n’a pas écarté que le mariage entre le joueur et le PSG pourrait se faire dès cet hiver. « Est-ce qu’il va venir cet été ? Je ne peux pas vous le dire. Est-ce qu’il va venir cet hiver ? Je ne peux pas vous le dire », a réagi le coach français en conférence de presse. Selon Le Parisien, si l’Inter Milan se sépare de Skriniar en janvier le PSG devra payer pas moins de 20 millions d’euros.