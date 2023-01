Lundi soir (20h45, Bein Sports 1), l’US Pays de Cassel va affronter le PSG dans le cadre des seizièmes de finale de la Coupe de France. Un rêve pour le club de Régional 1, qui ne compte des joueurs amateurs dans son effectif.

C’est très certainement le plus grand match de l’histoire de l’US Pays de Cassel. Le club de Régional 1 va recevoir les stars du PSG – au stade Bollaert – dans le cadre des 16es de finale de Coupe de France. Un match qui va chambouler les joueurs amateurs du club du Nord. En effet, tous sont amateurs et travaillent à côté ou sont étudiants. Pour RMC Sport, Gabriel Bogaert, directeur sportif du Pays de Cassel, se veut optimiste même s’il ne se fait pas vraiment d’illusion. « Mais joueurs capables de faire tomber le PSG ? Tout est possible, répond le dirigeant avant d’ajouter en souriant « j’espère juste qu’on ne va pas en prendre 15. »

Les joueurs ont du s’organiser

Ce dernier rappelle aussi que « les joueurs travaillent tous ou sont étudiants, Il n’y a pas plus amateur que nous (rires). » Alexis Zmijak, électricien son compte, explique au média sportif qu’il a dû décaler un chantier afin de pouvoir jouer contre le PSG lundi. « Jouer un lundi chamboule un peu le programme professionnel. J’ai la chance d’avoir des clients sympathiques et souples. J’ai repoussé mes chantiers à des dates ultérieures. […]Mais quand vous avez la chance de jouer le PSG, que ce soit un lundi, un mardi ou un jeudi, vous prenez ! C’est le match d’une vie.«