Le nom de Milan Skriniar est revenu dans l’actualité du PSG ces derniers jours. En fin de contrat le 30 juin, il a repoussé la dernière offre de prolongation de contrat de l’Inter. Il se dirigerait vers le PSG.

Durant tout le mercato estival 2022, le PSG a tenté de recruter Milan Skriniar pour renforcer sa défense centrale. Mais il est tombé sur l’Inter Milan, qui s’est montré intransigeant pour son international slovaque. Malgré l’échec, le club de la capitale n’a pas abandonné cette piste. Du côté du club milanais, on souhaite conserver Milan Skriniar mais ce dernier a repoussé la dernière proposition de prolongation de contrat et a fait savoir à ses dirigeants qu’il ne souhaitait pas prolonger.

Pas encore d’accord PSG-Skriniar

Ce samedi matin, dans son édition du jour, la Gazzetta dello Sport évoque ce dossier. Et le quotidien sportif explique qu’au sein du club, plus personne ne croit en une prolongation de Milan Skriniar et on est même déçu de son comportement. La publication indique aussi que contrairement à ce qui est annoncé en France, il n’y a pas encore d’accord entre le PSG et le défenseur central. Du côté du joueur, on laisse filtrer que Skriniar n’aurait pas encore pris de décision finale pour son avenir. Il laisserait tout de même une porte ouverte à l’Inter au cas les autres projets ne seraient finalement pas passionnants. La Gazzetta conclut en expliquant que si le plus probable est un départ libre l’été prochain, une séparation lors de ce mercato hivernal n’est pas à exclure.