Beaucoup attendaient ces informations, et le premier verdict est tombé, pour la blessure de Neymar, qui ratera au moins une rencontre.

Ce jeudi soir, le Brésil était extrêmement attendu pour ce dernier match de la première journée de la Coupe du Monde. La Seleçao affrontait la Serbie et voulait marquer les esprits après la défaite surprise de son ennemi de toujours, de l’Argentine face à l’Arabie Saoudite (1-2). Un joueur était aussi particulièrement attendu, Neymar Jr. Le joueur du PSG est arrivé dans cette compétition dans une forme exceptionnelle grâce à des statistiques de haut vol. Le maitre à jouer parisien cumule 15 buts et 12 passes décisives depuis le début de la saison, et semble aussi très affuté physiquement. Malheureusement à la 69ème minute de la rencontre face à la Serbie, le fantasque Auriverde se fait faucher et sa cheville droite tourne. Le médecin de la Seleçao, Rodrigo Lasmar, s’est exprimé sur l’état de santé du joueur.

Un ligament de la cheville touché

Après avoir passé des examens au centre Aspetar de Doha, les résultats ont confirmé les forfaits de Neymar et Danilo pour la prochaine rencontre face à la Suisse, comme l’a indiqué la Fédération brésilienne dans une vidéo mise en ligne aux environs de 16h00. Rodrigo Lasmar a déclaré que le joueur du Paris Saint-Germain souffrait d’une « lésion ligamentaire latérale » au niveau de la cheville, accompagnée d’un « petit œdème osseux ». Le médecin de la sélection ajoute derrière : « Nous n’aurons pas ces deux joueurs (Neymar et Danilo) pour notre prochain match, mais ils continuent leur traitement avec l’objectif de les récupérer à temps pour la suite de la compétition ». La course contre la montre se poursuit donc pour la star brésilienne qui devrait revenir pour les huitièmes de finale de la compétition, comme l’a informé le média local Globo.