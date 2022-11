Le Brésil, annoncé comme le grand favori de la Coupe du Monde 2022, a fait son entrée en lice face à la Serbie ce soir. Avec un effectif impressionnant, la Seleçao s’est frottée à un adversaire qui regorge de bons joueurs mais qui est largement en dessous sur le papier. Dans ce match, la Serbie a d’ailleurs choisi de se passer de son buteur star, Dusan Vlahovic et de Filip Kostic. Au final, le Brésil de Tite s’impose pour son premier match dans la compétition (2-0).

Richarlison décisif, Neymar blessé

Il n’y avait rien à se mettre sous la dent en première période. Et finalement, les Brésiliens se sont réveillés en deuxième partie de rencontre. Richarlison, joueur de Tottenham, inscrit un doublé et met la Seleçao sur de bons rails. À noter cette incroyable retournée du Brésilien, sans doute le plus beau but depuis le début de la compétition. Le grand favori du Mondial a donc bien débuté cette Coupe du Monde avec un Thiago Silva des grands soirs. Il faudra donc retenir la seconde période des Brésiliens dans ce match. Les coéquipiers de Marquinhos devront monter en puissance au fur et à mesure de la compétition, ça passera déjà par une victoire contre la Suisse lundi prochain (17h, BeIn Sports). Point noir de ce soir, Neymar Jr est sorti sur blessure.

Le XI du Brésil : Alisson – Danilo, 𝗠𝗮𝗿𝗾𝘂𝗶𝗻𝗵𝗼𝘀, Thiago Silva, Sandro – Casemiro, Paqueta – Raphinha, 𝗡𝗲𝘆𝗺𝗮𝗿, Vinicius – Richarlison

Le XI de la Serbie : Vanja – Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic – Zivkovic, Lukic, Gudelj, Mladenovic – Milinkovic-Savic, Tadic – Mitrovic.