L’Argentine s’est inclinée à la surprise générale contre l’Arabie Saoudite lors de la première journée de la Coupe du Monde. Suite à cette défaite, Lionel Scaloni a décidé de défendre Leo Messi.

Ça a été la bombe de cette première journée du Mondial, l’Argentine – parmi les grands favoris – se sont fait renverser en seulement quelques minutes par une vaillante sélection saoudienne (2-1). Après avoir mené au score à la mi-temps, l’Albiceleste a perdu pied et se retrouve aujourd’hui au coeur des critiques et principalement sa star Leo Messi. L’attaquant du PSG a certes ouvert le score au cours de cette rencontre, mais n’a pas réussi à peser autant qu’il le souhaitait dans le jeu. Les observateurs et médias se sont donc donnés à coeur joie pour remettre en cause l’état de forme de la légende argentine.

Scaloni monte au créneau et défend Messi

Après une série de 36 matches sans défaite, ce revers fait tâche face à l’adversaire le plus abordable avant d’affronter le Mexique (samedi à 20h) dans un match ô combien important. Et à la veille de cette rencontre, le sélectionneur de l’Albiceleste a tenu à défendre son capitaine, en conférence de presse. « Leo va bien et plus que jamais nous avons besoin de tout le monde. Nous n’avons aucun doute, au niveau physique et moral, Leo va bien. Il n’y a pas de problème. Comme tous ses coéquipiers, ils savent que les cartes sont sur la table et qu’il continue de dépendre de nous. »

Lionel Scaloni a également évoqué la façon d’aborder la prochaine rencontre pour sa sélection. « Nous sommes concentrés sur le match contre le Mexique qui sera complètement différent. La façon de jouer de l’équipe sera similaire. On ne va pas changer notre façon de jouer à cause de ce qui s’est passé mardi, il faut tourner la page comme on l’a fait et penser qu’on va gagner et rien d’autre. Quand tu tombes, tout ce que tu as à faire, c’est te relever. Et ces joueurs en sont capables. Nous n’avons aucune doute là-dessus. Nous allons chercher des alternatives à notre jeu mais pas notre façon de jouer. »