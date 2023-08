Le médecin du PSG quitte ses fonctions au club

Le staff médical fait peau neuve. Christophe Baudot, médecin en chef du PSG, quitte le club. Patrick Flamant prend la relève à la tête de l’équipe médicale.

Le Paris Saint-Germain continue de réformer le club et cette fois c’est le staff médicale qui mue. Christophe Baudot quitte le PSG après quatre années passées au club. Arrivé en juin 2019 au début de l’ère de Tuchel, le médecin a vu passer trois coachs dans ce laps de temps. Passé par l’Olympique de Marseille et l’Olympique de Lyon, Baudot jouissait d’une bonne réputation. Aujourd’hui l’histoire se termine et c’est Patrick Flamant qui le remplace. Il est bien connu de Luis Campos qu’il a suivi lors de ses passages à Monaco et Lille. Flamant était depuis trois ans à Toulouse sous le projet RedBird. Patrick Flamant devient donc le nouveau médecin en chef de l’équipe première du PSG.