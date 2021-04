Le mercato d’été débutera le 9 juin

En cette fin de mois d’avril, on arrive dans le money time de la saison 2021-2021. Le PSG est encore concerné par trois compétitions, la Ligue 1, la Coupe de France et la Ligue des Champions. Mais les dirigeants parisiens ne sont pas préoccupés que par le terrain, les tractations autour du mercato pour son futur effectif battent leur plein. Ce mercredi, la Ligue 1 – via un communiqué – a dévoilé les dates des futurs mercatos de la saison 2021-2022. Le mercato estival débutera le 9 juin prochain à minuit pour se terminer le 31 août à 23h59. Pour le mercato hivernal, il ouvrira ses portes le 1er janvier 2022 à minuit pour se clôturer le 31 janvier à 23h59.