“Mbappé va rester au PSG, c’est sûr”, assure Al-Khelaïfi

Le PSG a deux dossiers chauds pour son mercato, les prolongations de contrat de Kylian Mbappé et Neymar, qui sont encore sous contrat jusqu’en juin 2022. Si le deuxième cité serait proche d’étendre son bail avec les Rouge & Bleu jusqu’en juin 2026 ou 2027, pour son coéquipier de l’attaque c’est encore flou. Mbappé explique qu’il est encore dans la réflexion sur la suite à donner à sa carrière. Présent à Nyon au siège de l’UEFA, Nasser al-Khelaïfi a été questionné sur l’avenir de son joueur par El Chiringuito, et le président parisien s’est montré très clair “Mbappé va rester au PSG, c’est sûr.” Il n’a pas donné plus de précision mais c’est une nouvelle sortie qui devrait plaire aux supporters du PSG.