Buteur, séries, Parc : les chiffres avant PSG / SCO

Le PSG retrouve la compétition ce mercredi après-midi avec la réception d’Angers en quart de finale de la Coupe de France (18h45, Eurosport 2). Les buteurs du PSG qui sont souvent prolifiques en Coupe de France, puisqu’ils restent sur 49 matches avec au moins un but marqué. Le PSG qui reste sur 14 matches consécutifs avec une victoire au Parc des Princes en Coupe de France (45 buts inscrits, 5 encaissés et 10 clean sheets). Face à Angers, le PSG est sur une série de 11 victoires consécutives toutes compétitions confondues et 24 matches sans défaites. Ce sera d’ailleurs le quatrième affrontement en CDF entre les deux équipes. Lors des trois précédents, c’est le PSG qui s’est imposé (16e de finale (2-0) le 3 février 1996 au Parc des Princes, en demi-finale (1-3) le 20 avril 2011 en Anjou, puis 1-0 en finale au Stade de France, le 27 mai 2017.)