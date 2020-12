C’était l’annonce choc de cette journée du jeudi 24 décembre 2020. En ce jour de réveillon de Noël, de nombreux médias ont annoncé le licenciement de l’entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, qui était encore sous contrat jusqu’en juin 2021. Le coach allemand de 47 ans devrait, sauf retournement de situation, être remplacé par Mauricio Pochettino. Même si le club de la capitale n’a pas encore officialisé le départ de Thomas Tuchel, Kylian Mbappé a tenu à adresser un message de remerciement, via son compte Instagram, à l’entraîneur allemand. Il a également remercié les adjoints de Thomas Tuchel : Benjamin Weber, Zsolt Lőw et Arno Michel, qui devraient également être démis de leurs fonctions. “C’est malheureusement la loi du football, mais personne n’oubliera votre passage ici. Vous avez écrit une belle ligne de l’histoire du club et je vous dis merci coach. Thanks also to you my guys Benjamin Weber, Zsolt Lőw et Arno Michel“, a écrit Kylian Mbappé sur son réseau social.

Story Instagram de Mbappé