Le message de rappel à l’ordre du PSG à ses supporters

Samedi soir, lors de la victoire du PSG contre Strasbourg, certains supporters parisiens ont entonné des chants homophobes. Ce mardi, le club de la capitale a envoyé un message de rappel à l’ordre à ses supporters.

Samedi soir, le PSG s’est imposé contre Strasbourg dans le cadre de la huitième journée de Ligue 1 (4-2). Lors de cette rencontre, certains supporters ont entonné des chants homophobes envers les supporters marseillais, à une semaine du Classico. La commission de discipline de la LFP va saisir ce dossier et pourrait sanctionner le club de la capitale. Ce mardi, le PSG retrouve le Parc des Princes avec la rencontre contre le PSV Eindhoven pour le compte de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. À quelques heures de cette rencontre, le club de la capitale a adressé un message à ses supporters.

« Le respect est une des valeurs clés de notre club »

A voir aussi : Le PSG condamne les chants homophobes entendus au Parc

Dans le mail, le PSG indique qu’il « ne saurait accepter ce type de comportement ou de message. Parce que le Paris Saint-Germain est une grande famille et vise l’excellence collective, sur et en dehors du terrain, nous invitons tous nos supporters à tout donner en tribune, mais dans l’unique but de soutenir notre équipe. Le respect est une des valeurs clés de notre club. Le Parc est un lieu de rassemblement ouvert à tous les passionnés de football. Contre l’homophobie, le racisme et toutes les formes de discrimination, nous formons une seule et même équipe, lance le PSG dans des propos relayés par Le Parisien. Ce dernier pourrait être arrêté, tant par les institutions que par le Club lui-même, voire déclaré perdu. Ce risque ne plane pas uniquement sur la rencontre du soir, mais sur tous les matches disputés par le Club. »