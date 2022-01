Le PSG est au coeur des rumeurs de transfert depuis le début du mercato hivernal. Si on pensait que le club de la capitale allait surtout vouloir dégraisser, il semblerait qu’il serait à l’affut d’une opportunité de marché. En effet la presse française et internationale évoque un intérêt très prononcé du Paris Saint-Germain pour Tanguy Ndombele. Les Rouge & Bleu seraient en négociations avec Tottenham pour le prêt du joueur. Interrogé sur le plateau de L’Équipe de Greg, le journaliste Karim Bennani a évoqué cette potentielle transaction et pense que ce deal peut être une excellente chose pour le joueur comme pour les Parisiens.

« J’ai été subjugué des qualités de Ndombele lorsqu’il était à Lyon, je le trouvais exceptionnel ! (…) Pourquoi est-ce une bonne idée ? Les deux n’ont rien à perdre, ni Paris, ni Ndombele. Le joueur a besoin de se relancer, le PSG a besoin d’un milieu de terrain supplémentaire capable de créer du jeu… Et c’est ce qui manque à Paris ! Ça manque de magie dans le jeu et sa création. On a des joueurs exceptionnels au PSG : Neymar, Mbappé, Messi… Et donc on a besoin d’alternative à ces individualités, d’avoir un joueur qui puisse se fondre dans le collectif du PSG et je suis persuadé qu’il serait capable de le faire à côté de Verratti ! Il serait joueur un peu box to box en Ligue des Champions qui pourrait être précieux face au Real Madrid. »