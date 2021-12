Le Meur : « Jouer le PSG, un moment qu’on oubliera jamais »

L’Entente Feignies-Aulnoye n’a pas démérité ce soir mais est tombée sur une équipe du PSG beaucoup plus forte qu’elle (3-0). Le club de National 3 est donc éliminé en 32es de finale de Coupe de France. Yann Le Meur, son gardien, est revenu sur cette belle rencontre.

« On était tous excité de jouer ce match parce que ce n’est pas tout les jours que l’on joue ces joueurs-là, ces joueurs de classe mondiale. Maintenant, le match est terminé, malheureusement on a perdu mais bon, c’est beaucoup plus fort que nous et ça va vraiment beaucoup plus vite. Le penalty de Mbappé ? J’avais regardé des vidéos cette semaine sur ses penaltys. Malheureusement je la touche et je ne pousse peut-être pas assez mais je n’étais pas loin. […]Vivre un 32es de finale de Coupe de France, contre le PSG en plus, c’est un moment qu’on oubliera jamais dans notre vie« , savoure le gardien au micro d’Eurosport 2.