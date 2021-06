Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 27 juin 2021 :

Kylian Mbappé, “pierre angulaire du triangle offensif de l’équipe de France, star du PSG, qui a certes ouvert des brèches lors du premier tour, mais n’a pas encore marqué. Le meilleur buteur de L1 sera très attendu en huitième de finale demain contre la Suisse“, comme l’écrit l’AFP. “Pour l’heure, la flèche parisienne a plus fait trembler les défenses que les filets adverses. Toutefois, ses dribbles, ses passes, ses percussions et ses coups de rein n’ont pas servi à rien. Face à la Nati, qu’il n’a jamais affrontée en 47 sélections, sa vitesse pourrait aider à percer le verrou défensif.” Il ne manque qu’un but à Kylian Mbappé, impliqué sur trois des quatre buts français, confirme L’Equipe. Surtout “qu’il aime gagner, mais qu’il aime encore plus gagner et marquer.”

Marco Verratti qui a joué les premières 66 minutes du Italie-Autriche (2-1 ap) ne reçoit qu’un 5/10 de la part de L’Equipe. Dans le journal sportif, il est aussi question de Georginio Wijnaldum, recrue du PSG, “un des milieux les plus complets du monde”, qui “n’a pas oublié d’où il vient, un haut-lieu du chômage, de la drogue et de la prostitution”. Et qui prend des positions. “Sur la cause LGBT (contre la loi homophobe en Hongrie) ou le racisme (il a menacé de quitter le terrain en cas d’insultes de ce type), il a pris des positions fermes.” Le capitaine des Pays-Bas est un “soft power”.

Concernant Achraf Hakimi (22 ans) enfin, on en est au stade des détails à régler avant qu’il ne devienne la troisième recrue du PSG de ce mercato estival. Le Paris SG devra payer 60M€ plus des bonus (pouvant aller jusqu’à 10M€) comme nous vous le disions dans notre Twitch lundi dernier. Le journal L’Equipe parle aujourd’hui de 60M€+5M€. “En délicatesse au milieu et au poste de latéral droit, notamment la saison passée, Paris et Leonardo, son directeur sportif, sont sur le point de rectifier le tir. Et plutôt de jolie manière”, commente le journal sportif.

Du côté du Parisien, on rapporte qu‘hier, Didier Deschamps a mis en place une nouveauté tactique à l’entraînement. Une défense à trois a été testée avec Lenglet, Hernandez en plus de Varane et Kimpembe. En clair, la France pourrait jouer face à la Suisse avec une défense à trois axiaux (Kimpembe, Lenglet, Varane), deux pistons (Rabiot et Pavard) sur les côtés, un milieu à deux (Pogba et Kanté) et une attaque en trio (Mbappé, Benzema, Griezmann).