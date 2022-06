Le nouveau maillot domicile du PSG déjà en vente au Qatar

Comme chaque saison, les supporters du PSG attendent avec impatience les nouveaux maillots que porteront les joueurs parisiens. Pour la saison 2022-2023, plusieurs images ont fuité sur internet et ces dernières ne sont pas forcément du goût des fans Rouge & Bleu. La tenue domicile reprend le design du maillot Hechter – cher à tous les supporters parisiens – mais les couleurs sont inversées. La tunique est bleue avec une bande blanche entourée de fines rayures rouges. Le logo du club et celui de Nike sont au centre sur la bande blanche.

Un maillot déjà dans une boutique au Qatar

Comme le rapporte le spécialiste Footy Headlines, ce maillot domicile 2022-2023 du PSG serait déjà en vente au Qatar. La tunique est vendue sans sponsor, All voyant son contrat se terminer le 30 juin avec les Rouge & Bleu et ne devrait plus apparaitre sur le maillot. Les dernières rumeurs parlent d’une arrivée de Qatar Airways pour remplacer le groupe hôtelier. L’officialisation du maillot devrait intervenir dans les prochaines alors que l’extérieur sera dévoilé lors de la tournée au Japon à la fin du mois de juillet.