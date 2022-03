Jusqu’à la fin de la saison, le PSG aura pour seul objectif de remporter le 10e titre de champion de France de son histoire. Un trophée quasiment acquis tant les Parisiens possèdent une confortable avance sur leur dauphin à 10 journées de la fin du championnat. Mais les Rouge & Bleu se projettent également sur la saison 2022-2023. Et pour le prochain exercice, le club de la capitale arborera un nouveau maillot domicile.

Via son site internet, le site spécialisé – Footy Headlines – a dévoilé les images de la prochaine tunique domicile du PSG. Le maillot sera bleu avec une bande centrale blanche, entourée de bandes rouges plus fines, une sorte de bande « Hechter inversée. » Le sponsor ALL n’est pas présent sur l’une des images dévoilées car le contrat avec le groupe hôtelier prend fin à l’issue de la saison, en attendant de savoir si l’option d’une année supplémentaire sera levée. Concernant le logo du PSG et celui de Nike, ils seront centrés. Un short et des chaussettes bleu marine complètent cet ensemble qui sera arboré par les Parisiens dès la saison prochaine.