Le sponsor maillot du PSG va également changer

On le sait, le PSG est devenu, depuis de nombreuses années, une véritable marque au sein du paysage footballistique et même au-delà. Ce matin, le club parisien officialisait un nouveau partenaire majeure avec GOAT qui sera présent sur la manche du maillot rouge et bleu à compter de l’exercice prochain. Une collaboration fructueuse qui devrait rapporter 50 millions d’euros sur trois ans au PSG.

Mais cela ne devrait pas être la seule nouveauté que l’on pourra observer sur la tunique parisienne l’an prochain. En effet, ALL, le programme de fidélité du groupe Accor présent depuis trois saisons désormais, ne devrait pas reconduire son partenariat avec le PSG. Pour remplacer ce sponsor maillot, le club de la capitale serait en passe de conclure un accord avec Qatar Airways, nous apprend ce jour le journal L’Equipe. Selon cette source, rien n’est encore conclu, mais les pourparlers sont jugés en bonne voie. »