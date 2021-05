Kovac : “Nous serons outsiders face au PSG”

Si Rumilly a mené sept minutes, l’AS Monaco a fait la loi (5-1) hier soir afin de retrouver le PSG en finale de la Coupe de France. Rendez-vous donc dès mercredi 19 mai au Stade de France. Niko Kovac, l’entraineur de l’ASM, s’est collé de lui-même l’étiquette d’outsider dans la perspective du match face au PSG alors que Monaco a gagné deux fois en Ligue 1 contre le club francilien.

“Je suis heureux de revenir à Paris et disputer cette finale contre le PSG qui est une belle équipe. L’objectif était de faire revenir Monaco au premier plan voire de remporter un trophée. Nous sommes déjà européen et nous avons une belle opportunité de gagner un trophée. Nous serons outsiders. Les joueurs veulent continuer à grandir et aller le plus haut possible. Il faut continuer à rêver”, a commenté l’entraineur de l’ASM, rapportent l’AFP et RMC Sport. “Le PSG ça reste quand même la meilleure équipe de notre championnat sur le papier. Ils ont des joueurs de classe mondiale donc je pense qu’on va être outsiders. A nous de mettre en place ce qu’on sait faire et ce qu’on a fait depuis le début de saison pour essayer de les embêter et de gagner ce match.”