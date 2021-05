Pas un souci si le PSG est dépendant de Mbappé selon Garétier

Auteur d’un tiers des buts du PSG cette saison toutes compétitions confondues (contre 22% la saison dernière), Kylian Mbappé est particulièrement indispensable. Pas un problème pour le journaliste Geoffroy Garétier. “Problématique d’être dépendant d’un joueur comme ça ? Non… parce que c’est un joueur hors normes. Vous me diriez que le PSG est Sarabia-dépendant, je vous répondrais que c’est un problème. Mais être dépendant de Mbappé quand on voit le parcours extraordinaire de ce joueur… On sait que son avenir sera grandiose. Est-ce que c’est embêtant pour le Barça d’être dépendant de Messi depuis 15 ans ? Je ne crois pas. Le Barça est tellement content de Messi qu’ils veulent le garder même à 33 ans. Mbappé c’est une bombe atomique en tant que joueur ! Cette dépendance elle est normale et même souhaitable”, a déclaré le journaliste de Canal Plus lors du Late Football Club.