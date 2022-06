Le Parc des Princes à guichets fermés pour DJ Snake

C’est douze ans plus tard que le Parc des Princes accueille à nouveau un concert. L’antre du PSG sera l’aire de jeu d’un de ses plus fidèle supporters : DJ Snake. Ce dernier sera aux platines ce soir devant près de 63 000 personnes qui seront sur la pelouse et dans les travées du stade du champion de France. Après NTM, U2, Johnny Halliday ou encore Michael Jackson, l’artiste de 35 ans originaire de la région parisienne (Val-d’Oise) inscrit son nom dans la liste de ceux qui auront fait le show au Parc des Princes. Pour en arriver là, DJ Snake a confié avoir négocié directement avec le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi : « Je l’ai contacté, c’est un ami. Je lui ai présenté mon projet, et il m’a ouvert les portes du stade et facilité absolument tout » a-t-il déclaré dans les colonnes du Parisien au début du mois de mai.

Une collaboration avec le PSG

A l’image de la collaboration entre le Paris Saint-Germain et la marque Jordan, le club de la capitale continue de développer son image à travers le marketing. C’est en sens qu’une collaboration avec la marque de DJ Snake a vu le jour très récemment. En effet, c’est en association avec un grand supporter, un artiste et un garçon de sa région que le PSG poursuit son développement dans ce secteur en présentant la collaboration avec « Pardon My French« .