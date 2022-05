Dj Snake milite pour une prolongation de Mbappé

En parallèle de la cérémonie des Trophées UNFP (retour sur la soirée ici), Dj Snake était l’invité de 20h30 dimanche lors du JT de 20h de France 2. Si Kylian Mbappé a encore une fois fait des déclarations qui ne cessent de résonner sur la planète foot depuis près de 24h, le compositeur français, supporter notoire du PSG, a tenu un discours on ne peut plus clair et intéressant dans le même temps : « C’est le nouveau patron de l’Equipe de France, du PSG. Il représente beaucoup de choses pour cette jeunesse française. Je trouve que garder nos meilleurs talents, chez nous, en France, dans le championnat français, c’est un gros message. Un message fort qu’on envoie à la France, mais aussi à l’étranger, de dire ‘on n’est pas forcément, en tant que Français, obligé de s’expatrier pour réussir’. Il faut absolument garder ce joyau à la maison« , a déclaré l’artiste français le plus écouté au monde, qui tiendra un concert au Parc des Princes le 11 juin prochain.

Pour rappel, Kylian Mbappé a déclaré lors de la cérémonie des Trophées UNFP qu’il allait annoncer sa décision en ce qui concerne son avenir « avant, bien avant » le rassemblement avec l’Equipe de France, qui se tiendra le 28 mai prochain.